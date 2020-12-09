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Son dakika haberleri | Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Mitrovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:50
Son dakika haberleri | Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Mitrovic AA'nın

Son dakika haberleri: Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Vojin Mitrovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Vojin Mitrovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Mitrovic, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Rio'da koronavirüs protestosu" başlıklı fotoğrafına oy veren Mitrovic, "spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Bakan Mitrovic, "haber" kategorisinde de Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" başlıklı fotoğrafı için oyunu kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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