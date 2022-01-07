Son dakika haberleri | Bolu'daki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Bolu'da evinin bacasında çıkan yangına müdahale eden kadın dumandan etkilendi.

Karacasu Beldesi Fatih Mahallesi Işık Sokak'ta yaşayan Selami Kazan'ın 2 katlı ahşap evinin bacasında yangın çıktı.

Yangını fark eden Kazan, itfaiye ekiplerine bilgi verdikten sonra eşi Nurhan Kazan ile birlikte evin içine dolan dumanı tahliye etmeye ve yangını söndürmeye çalıştı.

Karacasu Belediyesi ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüklerine bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Nurhan Yılmaz, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.