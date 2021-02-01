Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri
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Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri

01.02.2021 11:22 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:30
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

- BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından yaşanan tartışmalar sürüyor.

Sosyal medya üzerinden farklı görüşten gruplar, bugün için üniversite önünde toplanma ve basın açıklaması çağrı yaptı. Bunun üzerine 

İstanbul Valiliği, konronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla, toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Üniversite çevresinde sabah erken saatlerden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kampüs çevresine bariyerler yerleştirilirken, TOMA da konuşlandırıldığı görüldü.


- İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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