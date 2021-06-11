Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde demirli olan teknede çıkan yangın söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde demirli olan teknede çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı.

Türkbükü'nde demirli olan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknenin makine dairesinde, dün gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden ekipler, bölgeye sevk edildi. Teknede bulunan 3 kişi, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından tahliye edildi. Teknedeki yangın ise yapılan çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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