Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

03.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:08
Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: BODRUM'da, uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan M.D., tutuklandı.

BODRUM'da, uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan M.D., tutuklandı. Operasyonda yapılan aramada ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan ve bir süredir takip edilen M.D için dün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda M.D. suçüstü yakalanırken, belirlenen adreste yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 6 ayrı parça halinde satışa hazır vaziyette toplamda 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.D. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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