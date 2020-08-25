Son dakika haberleri! Bodrum'da denize atık su salındığı iddia edildi
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Son dakika haberleri! Bodrum'da denize atık su salındığı iddia edildi

Son dakika haberleri: AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Küdür Yarımadası'nda, arıtma tesisinden denize atık su salındığını öne sürdü.

25.08.2020 01:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:43

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Küdür Yarımadası'nda, arıtma tesisinden denize atık su salındığını öne sürdü.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, Yalıkavak Mahallesi'ndeki arıtma tesisinden tonlarca pis suyun direkt denize akıtıldığını iddia ederek, bölgede denizden inceleme yaparken çektiği görüntü ve fotoğraflarda suyun denize akışı ve oluşturduğu kirliğin net olarak görüldüğünü ileri sürdü.

Küdür Yarımadası'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini anımsatan Gökmen, şunları kaydetti:

"Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesinin bir kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum."

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Son dakika haberleri! Bodrum'da denize atık su salındığı iddia edildi

Kaynak: AA

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