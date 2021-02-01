Çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 çocuk hastaneye kaldırıldı (2)
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Çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 çocuk hastaneye kaldırıldı (2)

01.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:21

Bitlis'te inşaatı devam bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin yoldan geçerken üzerine düştüğü 3 çocuk, karın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te inşaatı devam bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin yoldan geçerken üzerine düştüğü 3 çocuk, karın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşaatı devam eden 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen 3 çocuğun üzerine düştü. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, polis özel harekat, belediye ekipleri, çevredeki vatandaşlarla çocukları kar kütlesinin altından çıkardı.

Üç çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kar kütlesi altında başka birinin olabileceği ihtimali üzerine çalışmasını sürdürüyor.

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.

Çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 çocuk hastaneye kaldırıldı (2)
Çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 çocuk hastaneye kaldırıldı (2)
Çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 çocuk hastaneye kaldırıldı (2)
Çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 çocuk hastaneye kaldırıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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