Son dakika haberleri: Bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri: Bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

25.02.2021 03:46 | Son Güncelleme: 25.02.2021 03:51

Son dakika haberi... Elazığ'da merkeze bağlı Mollakendi Beldesi'nde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elazığ'da merkeze bağlı Mollakendi Beldesi'nde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, beldede Güntaşı Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla mahallede 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Filyasyon ekipleri temaslı kişilerin belirlenmesi amacıyla mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haberleri: Bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haberleri: Bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haberleri: Bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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