Son dakika haberleri | Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

AA, Abdülkerim Çalışkan - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu, cinayet şüphesiyle aranan iki zanlıdan biri yakalandı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu, cinayet şüphesiyle aranan iki zanlıdan biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, işe gelmeyen Erdem Özdemir'e ulaşamayan arkadaşları, Batakköy Mahallesi'ndeki yakınlarını aradı. Eve girdiğinde Özdemir'i kanlar içerisinde bulan kardeşi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Olay yerindeki incelemelerde maktulün başının arkasına silah darbesi aldığını tespit eden ekipler, yapılan çalışma sonucu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin, olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri | Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haberleri | Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haberleri | Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel

Erdem Özdemir, Sakarya, Cinayet, Akyazı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title