Son dakika haberleri... Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada
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Son dakika haberleri... Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada Iğdır'da, aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, masa sandalyeler havaya uçtu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada

IĞDIR - Iğdır'da, aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, masa sandalyeler havaya uçtu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Iğdır'da biranda başlayan fırtına, herkesi hazırlıksız yakaladı. Özelikle Iğdır kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı kısa sürede felç etti. Fırtına esnasında kahvehane önünde oturan vatandaşlar, toz fırtınası içinde sağa sola kaçışırken, masa ve sandalyeler ise havaya uçtu. Fırtınanın dinmesinin ardından masa etrafında bulunan eşyalarını toplamaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Güvenli bir yere kaçmaya çalışan vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç

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