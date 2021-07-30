Son dakika haberleri | Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çıkan orman yangını, kısa süre içinde büyümeden kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çıkan orman yangını, kısa süre içinde büyümeden kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli de yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Yangın, Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü köyü Payamlı mezrasında çıktı. Ormanlık alanda dumanı fark eden yöre sakinleri durumu itfaiye ile Orman İşletme İl Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ormanlık alandaki yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ormanlık alandaki yangının kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl Kiğı yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı