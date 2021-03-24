Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
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Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)

24.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:57
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)

Gelen son dakika haberine göre HASAR, GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİBingöl'de gece saatlerinde etkili olan sağanağın yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

HASAR, GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bingöl'de gece saatlerinde etkili olan sağanağın yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Merkezde birçok yolda çatlaklar meydana geldiği görüldü. Bodrum katlardaki evlerde biriken suyun tahliyesi ise sürüyor.

Bingöl Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Sel felaketi sonrası gece saatlerinde başlatılan çalışmalarımız devam ediyor. BİSKİ, itfaiye, fen işleri, makina ikmal ve zabıta ekiplerimiz, kent genelinde müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor" denildi.'UYUMUŞ OLSAK HEPİMİZ BOĞULURDUK'

Mirzan Mahallesi'nde oturan Mahmut Çingay, sel meydana gelirken uykuda olduklarını ve son anda uyandıklarını belirterek, "Ben, torunum ve çocuklarım evde yatıyorduk. Önce evin dış tarafını su bastı; dışarı çıkıp, kürekle etrafını açmak istedim. Birden dere suyu sel şeklinde gelince biz tekrar evin içine girdik. Çocuklarımı ve torunumu alıp dışarı çıktık. Uyumuş olsaydık hepimiz boğulurduk, son anda canımızı kurtardık" dedi.


Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)
Son dakika haberleri! Bingöl'de sel; evler su altında kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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