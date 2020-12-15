Son dakika haberleri | Bingöl'de Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Caf, Covid-19'a yenik düştü
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Son dakika haberleri | Bingöl'de Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Caf, Covid-19'a yenik düştü

15.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:39
Son dakika haberleri | Bingöl'de Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Caf, Covid-19'a yenik düştü

Son dakika habere göre Bingöl'de İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bingöl'de İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf, yaklaşık 20 gün önce Covid-19'a yakalandı.İlk tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi'nde başlanan daha sonra durumu kötüye giden Caf, Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzun süren tedaviye rağmen Caf, dün gece hayatını kaybetti.

Caf'ın cenazesi Bingöl'e getirilerek, merkeze bağlı Aşağı Akpınar köyünde defnedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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