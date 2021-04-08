Son dakika haberleri | Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reyhan G. yönetimindeki 26 ET 296 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik kara yolu Karaağaç mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Nesrin Y. (35) ile Yağmur Ç. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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