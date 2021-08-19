Son dakika haberleri! Bilecik'in Söğüt ilçesinden orman yangınlarından etkilenen Muğla'ya yardım tırı gönderildi

Son dakika gündem haberi: Bilecik'in Söğüt Kaymakamlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, yangın bölgelerinden Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

Bilecik'in Söğüt Kaymakamlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, yangın bölgelerinden Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

Söğüt Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Söğütlü çiftçiler ile S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından orman yangınlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderilmek üzere hazırlandı.

Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Yakar, S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Akman, köy muhtarları ile Söğütlü çiftçiler, Dereboyu köyünde yapılan duanın ardından tırı, Milas ilçesine uğurladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever