Son dakika haberleri... Bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
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Son dakika haberleri... Bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta, annesi T.Y. ile yürüyen H.Y, daha önceden husumetli oldukları komşuları A.A, eşi F.A, kızı E.A ile A.A'nın ağabeyi M.A. ile karşılaştı.

İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.Y, üzerindeki bıçakla husumetli oldukları aileye saldırdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y. ve annesi T.Y'nin ellerindeki bıçakları bırakması için havaya uyarı ateşi açtı. Zanlılar, bıçakları yere attıktan sonra gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan A.A, F.A. E.A. ve M.A, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan A.A. ve kızı E.A, Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.A'nın eşi F.A'nın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... Bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
Son dakika haberleri... Bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
Son dakika haberleri... Bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
Son dakika haberleri... Bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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