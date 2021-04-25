Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda, 6 katlı binanın giriş katında, bulaşık makinesinin kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

BEYOĞLU'nda, 6 katlı binanın giriş katında, bulaşık makinesinin kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

Firuzağa Mahallesi Türkgücü Caddesi 29 numarada 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 6 katlı binanın giriş katındaki dairede, bulaşık makinesinin kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Mutfaktan gelen dumanı fark ederek yangına müdahale etmeye çalışan daire sakinleri alevleri söndüremezken, duman tüm binayı sardı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar, olayı görerek yardıma koşan komşularının yardımıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 3 kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde oksijen tedavisi uygulamasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, dairede küçük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangını fark ederek komşularına yardıma giden Selahattin Kaya Birinci katta yangın çıktı. İtfaiyeler geldi söndürdüler yangını. Karşı komşuyum, dumanları gördüm geldim. Komşuluk görevimizi yaptık. Ölen yok, sadece zehirlenme var. Onlar da şu anda ambulansın içinde tedavi görüyor dedi.

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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