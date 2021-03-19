Beyoğlu'nda ahşap binada yangın
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Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

19.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:57

Beyoğlu'nda ahşap bir binadan çıkan ve yandaki binalara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda ahşap bir binadan çıkan ve yandaki binalara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacı Hüsrev Köprüsü Sokak'ta üç katlı ahşap bir binada çıkan yangın, önce yandaki tek katlı metruk eve, sonra da betonarme bir binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangının nedeni ise araştırılıyor.

Beyoğlu'nda ahşap binada yangın
Beyoğlu'nda ahşap binada yangın
Beyoğlu'nda ahşap binada yangın
Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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