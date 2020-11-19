Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada
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Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada

19.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:49

BEYLİKDÜZÜ'nde baret takmadan inşaat alanında oturduğu yerde telefonla konuşurken başına taş düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde baret takmadan inşaat alanında oturduğu yerde telefonla konuşurken başına taş düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, geçen cuma saat 11.00 sıralarında Köprülü Mehmet Paşa Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. Baret takmadan inşaat alanında oturduğu yerde telefonla konuşurken Ali Ekber Ölmez(30)'in başına üst katlardan taş düştü. Yere yığılan Ölmez, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADAİnşaat işçisinin başına taş düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin oturduğu yerde telefonla konuştuğu, o sırada üst katlardan taşın oturan işçinin başına düştüğü görülüyor. Hayatını kaybeden Ali Ekber Ölmez'in cenazesi memleketi Kars'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


- İstanbul
Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada
Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada
Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada
Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada
Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada
Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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