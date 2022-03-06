Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA, Alptekin Soykan - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokatköy Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki binanın çatısına doğru yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıktığı çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi, diğer binada hasar oluştu.
AA / Alptekin Soykan - Güncel