Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA, Alptekin Soykan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokatköy Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki binanın çatısına doğru yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi, diğer binada hasar oluştu.

Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title