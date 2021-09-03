Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin beton direğe çarparak bahçeye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin beton direğe çarparak bahçeye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa Karayaka Bulvarında meydana geldi. Umut K. idaresindeki 55 AAN 401 plakalı Ford transit marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan beton direğe çarparak bir evin bahçesine uçtu. Kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Sait Varol ile Hüseyin D. ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Sait Varol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Umut K. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Hüseyin D'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet beton direğe çarparak bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar

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