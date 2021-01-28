Son dakika haberleri: Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

28.01.2021 21:58 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:02
Son dakika haberleri: Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı (77), evinde ölü bulundu.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı (77), evinde ölü bulundu.

Yeni Besni Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı'dan haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti. Eve giren yakınları, Akarsubaşı'nı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akarsubaşı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ömer Akarsubaşı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

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