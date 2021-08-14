Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta bir inşaatta yangın çıktı
Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta bir inşaatın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beşiktaş'ta bir inşaatın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde inşaat halinde olan bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu