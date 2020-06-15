Son dakika haberleri! Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk
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Son dakika haberleri! Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk

Son dakika haberleri... Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk -İki kıta arası geçiş yapan vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu -Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde korona virüs unutuldu.

15.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:51

Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk

-İki kıta arası geçiş yapan vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

-Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL - Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde korona virüs unutuldu. İki kıta arasında geçiş yapan vatandaşların iskelede oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Yeni tip korona virüs (kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılırken, bazı vatandaşların ise virüse aldırış etmedikleri görüldü. Akşam saatlerinde hem Avrupa'dan Asya'ya hem de Asya'dan Avrupa'ya geçmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Yolcuların vapurdan inerken ve binerken sosyal mesafeye dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı. Feribotlarda oluşan kalabalık havadan da görüntülendi. Vatandaşların her türlü uyarıya rağmen dikkatli davranmaması ise pes dedirtti.

Son dakika haberleri! Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İHA

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