Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı - Haberler
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Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Aksaray'da bir benzin istasyonunun restoran kısmında çıkan yangın yanında bulunan otele sıçradı.

Aksaray'da bir benzin istasyonunun restoran kısmında çıkan yangın yanında bulunan otele sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da bir benzin istasyonunun restoran kısmında çıkan yangın yanında bulunan otele sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - AKSARAY

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

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