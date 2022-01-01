Son dakika haberi... Benzin istasyonunun restoranında çıkan yangın otele sıçradı

Aksaray'da bir benzin istasyonunun restoran kısmında çıkan yangın yanında bulunan otele sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da bir benzin istasyonunun restoran kısmında çıkan yangın yanında bulunan otele sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - AKSARAY