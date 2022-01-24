Acı detay ortaya çıktı, Covid-19 hastası babası yerine işe gitti canından oldu - Haberler
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Acı detay ortaya çıktı, Covid-19 hastası babası yerine işe gitti canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Acı detay ortaya çıktı, Covid-19 hastası babası yerine işe gitti canından oldu Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, Covid-19 hastası olan babasının yerine o gece işe giden 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak öldürdü.

BEŞİRİ, BATMAN (İHA) - - Acı detay ortaya çıktı, Covid-19 hastası babası yerine işe gitti canından oldu

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, Covid-19 hastası olan babasının yerine o gece işe giden 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak öldürdü.

Olay, Beşiri ilçesinin ikiköprü beldesinde gece saat 03.30 sularında bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Eren'in babası Covid-19 hastasıydı ve evde karantinadaydı. Bir çalışanın da hasta olması ve eleman eksikliği yaşandığı, Ahmet Eren ise babası yerine işe gittiği ortaya çıktı. Maskeli hırsızlar, iş yerine girdiklerinde Ahmet Eren kendilerine direnmek isterken başından ve göğsünden aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. İki çalışanı da olay yerinde bağlayan hırsızlar, kasada bulunan paraları ve bilgisayarları alarak kayıplara karıştı. İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İkiköprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin olayın aydınlatılması için çalışma başlattığı belirtildi.

Acı detay ortaya çıktı, Covid-19 hastası babası yerine işe gitti canından oldu

Acı detay ortaya çıktı, Covid-19 hastası babası yerine işe gitti canından oldu

Acı detay ortaya çıktı, Covid-19 hastası babası yerine işe gitti canından oldu

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

İkiköprü, Beşiri, Batman, Petrol, 3. Sayfa, Haber

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