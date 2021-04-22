Son dakika haberleri! Başkan Genç, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi
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Son dakika haberleri! Başkan Genç, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi

Son dakika haberleri! Başkan Genç, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Hisaray İyilik Kapısı' merkezinde çocuklarla bir araya geldi.

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Hisaray İyilik Kapısı' merkezinde çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Ahmet Metin Genç, çocuklara bayram sevinci yaşatmak için çok anlamlı bir program düzenlediklerini dile getirdi. Başkan Genç, "Çok güzel bir programı ifa ediyoruz. Yarın 23 Nisan Çocuk Bayramı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına ve ülkemiz çocuklarına hediye ettiği bir bayram. Çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum. Biz de bu vesileyle anlamlı bir programı ifa ettiğimizi düşünüyorum. Yetim gülerse, dünya güler Yetim çocuklarımızın, bütün çocuklarımızın yüzü güldü" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Son dakika haberleri! Başkan Genç, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi
Son dakika haberleri! Başkan Genç, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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