Son dakika haberleri! Başkan Ercengiz ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü ile seyahat etti.

Son dakika gelişmesine göre Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur'un ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal'in kullandığı Şehir içi Halk Otobüsü ile seyahat etti.