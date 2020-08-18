Son dakika haberleri... Başkan Bilgin çocukların isteğini geri çevirmedi
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Son dakika haberleri... Başkan Bilgin çocukların isteğini geri çevirmedi

Son dakika haberi: Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ikamet ettikleri Koldere Mahallesindeki oyun parkının yenilenmesi için kendisine sesli ve görüntülü mesaj gönderen çocukların çağrısına duyarsız kalmadı.

Son dakika haberleri... Başkan Bilgin çocukların isteğini geri çevirmedi
18.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:03

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ikamet ettikleri Koldere Mahallesindeki oyun parkının yenilenmesi için kendisine sesli ve görüntülü mesaj gönderen çocukların çağrısına duyarsız kalmadı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi çocukları Saruhanlı Belediye Başkanına sesli ve görüntülü mesaj göndererek mahalledeki oyun parkının yenilenmesi talebinde bulundu. "Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın mutluluğu ve talepleri her şeyin üstündedir" diyerek Fen İşleri Müdürlüğüne talimat veren Bilgin, Koldere mahallesindeki çocuk oyun parkını yeniletti.

Bunun üzerine mahalledeki çocuklar yeni bir mesaj daha göndererek Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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