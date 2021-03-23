Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
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Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

23.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:43

Son dakika haberleri... Bartın'da ölü yunus sahile vurduBARTIN'da yaklaşık 2 metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu.

Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

BARTIN'da yaklaşık 2 metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu. Yunusun kayalıklara çarparak telef olduğu tahmin edildi.

Kentte öğle saatlerinde İnkum sahiline vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun kuyruğunda ve vücudunun bazı yerlerinde kesi izleri saptandı. Yunusun, dalgalarla birlikte kayalıklara çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

Ölü yunus için jandarma ekipleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.

İnkum'da oturan Buğra Bayraktar, "Özellikle bu mevsimlerde yunus ölüleri sahile vuruyor. Bu yunusun vücudunda kesi izleri var. Tahminimiz yunus kayalıklara vurarak, yaşamını yitirdi. Bu tür manzaralar İnkum'da yaşanıyor. Bizleri bu görüntüler üzüyor" dedi.

Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu
Son dakika haberleri: BARTIN Bartın'da ölü yunus sahile vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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