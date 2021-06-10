Son dakika haberleri: Bandrol operasyonuyla 80 milyon TL vergi kaybı önlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de polisin eve düzenlediği operasyonda, 1 milyon 149 bin 756 orijinal mükerrer kullanılma amaçlı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.

MERSİN'de polisin eve düzenlediği operasyonda, 1 milyon 149 bin 756 orijinal mükerrer kullanılma amaçlı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. tutuklandı. Devletin 80 milyon TL vergi kaybını önleyen operasyonun, Türkiye rekoru olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde piyasaya sürülen tütün ve makaron bandrollerinin kimyasal çözeltilerle sökülerek veya zarar vermeden kesilerek piyasaya yeni sürülecek tütün ve makaronların üzerinde kullanılacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler şüpheli M.Ç.'yi uzun süreli fiziki takibe aldı. M.Ç.'nin Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada TAPDK'ye ait 1 milyon 149 bin 756 orijinal bandrolün yanı sıra, bandrollerin ambalajlarından sökülmesinde ve başka ambalajlara mükerrer olarak takılmasında kullanılan çeşitli miktarlarda etiket sökücü kimyasal sprey ile yağlı kağıtlar, 2 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TLBu arada ele geçirilen TAPDK bandrollerinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi. Ele geçirilen bandrollerin yeniden tütün ve makaronlarda kullanılması halinde devletin yaklaşık 80 milyon lira vergi kaybı olacağı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü, ele geçirilen bandrollerin Türkiye rekoru olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan