Son dakika haberleri | Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi
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Son dakika haberleri | Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi

22.02.2021 19:52 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:23
Son dakika haberleri | Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi (42), geçen yıl 3 Eylül'de, boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi (42), geçen yıl 3 Eylül'de, boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Eşi Ali Özahi'nin intihar ettiğini öne sürdüğü Sezay Koçak Özahi'nin ailesi ise kızlarının öldürüldüğünü savunuyor. Özahi ailesi, soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde beyanlarda bulunan, yeni görgü tanıklarının dosyaya eklendiğini belirtti.

Olay, geçen yıl 3 Eylül gecesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Özahi'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Özahi'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Ali Özahi, yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Ali Özahi, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YENİ GÖRGÜ TANIĞI VE TELEFON İNCELENİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri, Sezay'ın ölümüyle ilgili dosyaya eklenen yeni görgü tanıklarının beyanları üzerinden soruşturmayı derinleştirdi. Detaylı otopsi raporuyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Sezay Koçak Özahi'ye ait telefonun incelenmesine devam edilirken, raporun bu ay içinde dosyaya eklenmesi bekleniyor.


Son dakika haberleri | Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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