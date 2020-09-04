Son dakika haberleri... Balıkesirspor'un kaptanı Andrija Vukovic - BALIKESİR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Balıkesirspor'un kaptanı Andrija Vukovic - BALIKESİR

Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kaptanı Hırvat kaleci Andrija Vukovic, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

04.09.2020 20:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:56

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kaptanı Hırvat kaleci Andrija Vukovic, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Sezon hazırlıkları kapsamında, kulüp tesislerinde antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından antrenmana 6'ya 3 dar alan oyunu ile devam etti.

Antrenman sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Vukovic, 6 yıl sonra ilk kez bir sezon öncesi kampını Balıkesir'de yaptıklarını söyledi.

Takımın uyum içinde olduğunu ve yeni hocalarıyla iyi anlaştıklarını belirten Vukovic, şunları kaydetti:

"Aslında bir taraftan iyi oldu. Çok fazla zamanımız yoktu. Yeni hocamız ve ekibimizle birlikte burada çok da güzel çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Umarım bu süreç esnasında transfer tahtamız da açılır. Yeni oyucularla birlikte burada kaynaşır, birlikte olur ve güzel bir sezon geçiririz. Yöneticilerimiz transfer konusunda çok çalışıyor ve 24 saat bu işe uğraşıyorlar. Transfer tahtasını açacaklarını düşünüyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Balıkesirspor'un kaptanı Andrija Vukovic - BALIKESİR

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Erol Evgin Demet Şener Şevket Çoruh Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Can Bartu Burak Yılmaz Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Balıkesirspor'un kaptanı Andrija Vukovic - BALIKESİR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 21:06:43. #1.15#
title