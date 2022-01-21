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Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Balıkesirli Kıbrıs gazisi Yaşar Yumak hayatını kaybetti.

Balıkesirli Kıbrıs gazisi Yaşar Yumak hayatını kaybetti.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazilik unvanı alan 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Yumak hayatını kaybetti. Uzun süredir felçli olduğu öğrenilen Yumak'ın cenazesi Cuma vakti Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Yaşar Yumak'ın cenaze törenine Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan ve yönetimi, gazi arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Balıkesirli Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cenaze, Kıbrıs, Yerel, Haber

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