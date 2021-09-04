Son dakika haberleri: Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı
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Son dakika haberleri: Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüdayi Demirhan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dursunbey Belediyesi tarafından ortaklaşa hizmete alınan 0-3 ile 4-12 yaş grubunun yararlanacağı kütüphanede, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar yer alıyor.

Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı

BALIKESİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dursunbey Belediyesi tarafından ortaklaşa hizmete alınan 0-3 ile 4-12 yaş grubunun yararlanacağı kütüphanede, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar yer alıyor.

Dursunbey Belediyesi 3 Eylül Dursunbey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni hizmete aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan kütüphane hem iç tefrişatı hem de bahçesi ile büyük beğeni topladı. Açılış törenine Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Ali Odabaş, Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, AK Parti ilçe başkanı Üzeyir Sali ve çok sayıda çocuk katıldı.

Açılış töreninde konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 2014 yılında Türkiye'de ilk olarak Dursunbey'de hizmete açılan Tematik Çocuk Kütüphanesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu projeye imza attıklarını söyledi. Kütüphanenin açılışında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de büyük desteğinin olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Ali Odabaş ise, Dursunbey'de açılan bu kütüphanenin Balıkesir'de bir ilk olduğunu hatırlattı. Bakanlık olarak farklı mekanlarda kütüphane açmaya devam ettiklerini ifade eden Odabaş, Dursunbey Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

Açılış kurdelesini çocuklar ile birlikte kesen protokol daha sonra oluşturulan masal köşesinde çocuklara masal okudular. Kütüphanenin iç tefrişatını oldukça beğenen katılımcılar çocuklarla birlikte incelemelerde bulundular.

Son dakika haberleri: Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı
Son dakika haberleri: Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı
Son dakika haberleri: Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı
Son dakika haberleri: Balıkesir'in İlk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüdayi Demirhan

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