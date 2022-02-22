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Son dakika haberleri... Balıkesir'deki silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

AA, Hakan Firik - Güncel
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Son dakika haberleri... Balıkesir'deki silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga sırasında silahla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga sırasında silahla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren Erdoğan Gönül'ün cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Zeytinli Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze, Gönül'ün ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeytinli Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Darp nedeniyle yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan katil zanlısı Metin Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Edremit ilçesi Mehmetalan Mahallesi'nde Erdoğan Gönül (44) ve arkadaşı Kadir T. ile zorla girmek istedikleri öne sürülen organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Metin Ö. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu iddia edilen Gönül olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan Kadir T. ise Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Metin Ö. de darp nedeniyle yaralanarak aynı hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika haberleri... Balıkesir'deki silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haberleri... Balıkesir'deki silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haberleri... Balıkesir'deki silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

AA / Hakan Firik - Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu, Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel, Haberler

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