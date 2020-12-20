Son dakika haberleri | Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

20.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:56
Son dakika haberleri | Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Altınoluk Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir büfede sahte içki malzemeleri satıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Büfede arama yapan ekipler, 31 litre etil alkol, 45 şişe içki aroması, 1485 şişe anason yağı, 210 paket bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan büfe sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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