Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı Balıkesir'in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev harabe hale gelirken, mutfakta yemek yapan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı. Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi. Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü. 112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul'u hastaneye sevk etti. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title