Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada

10.10.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:47
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada

Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.

Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi. 

Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora olmuş, 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarılmıştı. Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu. Tekne içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu. Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı. Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi. 

 


Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Kandemir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Cansu Dere Caner Cindoruk Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Fırat Aydınus Roland Garros Steven Gerrard Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Fatih Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:54:04. #1.15#
title