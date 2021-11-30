Son dakika haberi! Bakan Yanık, "Adanalılar Birlik Beraberlik Güç Birliği Gecesi"nde hemşehrileriyle bir araya geldi

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Beni tanıyan herkes benim hayata bakışımı, insana bakışımı oluşturan özelliğimin önemli ölçüde Çukurova coğrafyası, kültürü, tarihi olduğunu çok iyi bilir." dedi.

Bakan Yanık, Gazi Üniversitesi Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Başkentteki Adanalılar Birlik Beraberlik Güç Birliği Gecesi"ne katıldı.

Hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Çukurova'nın bir evladı olduğunu ifade eden Yanık, "Beni tanıyan herkes benim hayata bakışımı, insana bakışımı oluşturan özelliğimin önemli ölçüde Çukurova coğrafyası, kültürü, tarihi olduğunu çok iyi bilir. Bu, benim için işin duygusal tarafı." diye konuştu.

Çukurova'nın tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, halk kültürüyle, folkloruyla Türkiye'nin en önemli parçalarından, bölgelerinden biri olduğunun altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim görevimizin o kültürü, o folkloru yaşamak, yaşatmak ve bizden sonrakilere bırakmak olduğunu düşünüyorum. Mesele sadece hemşehrilik ölçeğinde bir araya gelmek değil.

Çukurovalılar olarak bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Tarihten aldığımızı geleceğe bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü Adana coğrafyası, kültürü, insanı ve insana bakışı bu ülkede her zaman çok önemli bir yerde durmuştur."

Tarihin her döneminde sürekli iç ve dış göç almış, mazluma-mağdura sürekli kucak açmış, ikramda bulunmuş, elindekini paylaşmış cömertliği ile meşhur bir Çukurova'dan bahsettiklerini söyleyen Yanık, şunları kaydetti:

"Bugün içinde yaşadığımız zamanda bu kültürün, bu insan anlayışının, bu insana bakışın da bir şekilde yansıtılması ve aktarılması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir tanışma, bir ülfet toplantısı. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu toplantıların ve bu buluşmaların muhakkak suretle devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Çukurova'nın bir evladı, sizlerin bir arkadaşı, kardeşi olarak bu çalışmalara ve toplantılara her zaman koşa koşa gelirim."

Geceye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Adana Valisi Süleyman Elban, Adanalı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.