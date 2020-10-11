Son Dakika | Bakan Soylu, Nusaybin'de şehitler için düzenlenen anma programına katıldı
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Son Dakika | Bakan Soylu, Nusaybin'de şehitler için düzenlenen anma programına katıldı

11.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:35

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,geçen yıl Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün Nusaybin'e yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 vatandaş için düzenlenen anma programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,geçen yıl Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün Nusaybin'e yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 vatandaş için düzenlenen anma programına katıldı.

Soylu, beraberinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile Nusaybin'e geldi.

Jandarma Komando Taburunda birliğin şeref defterini imzalayan Soylu daha sonra anma programının yapıldığı Nusaybin DSİ Barajına geçti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programında Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, ilahiler söylendi ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua etti.

Soylu yaptığı konuşmada, hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.

Saldırının üzerinden tam bir yıl geçtiğini anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Aileleri burada, her birine ayrı ayrı sabır diliyoruz. Onların sorumlulukları var. Kiminin büyüğü, kiminin en sevdiği gitti. Onların çocuklarının sorumlulukları var. Hayatlarının her anında şehitlerinin onların yanında olduğunu unutmamaları lazım. Bu büyük bir şereftir. Cenabı Allah kötülükleri bu coğrafyamızdan inşallah temizlesin. Duamız, inancımız, teslimiyetimiz de odur. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı ve taziye dileklerini size getirdim. Hepimizin başı sağ olsun."

Konuşmanın ardından Bakan Soylu, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.

Son Dakika | Bakan Soylu, Nusaybin'de şehitler için düzenlenen anma programına katıldı
Son Dakika | Bakan Soylu, Nusaybin'de şehitler için düzenlenen anma programına katıldı
Son Dakika | Bakan Soylu, Nusaybin'de şehitler için düzenlenen anma programına katıldı
Son Dakika | Bakan Soylu, Nusaybin'de şehitler için düzenlenen anma programına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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