Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)

01.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:38
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)

Son dakika haber... BAKAN SOYLU, 112'YE GELEN ÇAĞRIYA CEVAP VERİP, EKİPLERİ YÖNLENDİRDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret edip, burada görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

BAKAN SOYLU, 112'YE GELEN ÇAĞRIYA CEVAP VERİP, EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret edip, burada görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Bakan Soylu, İpekyolu ilçesinde bağlı Karşıyala Mahallesi'nde kolu kırılan 16 yaşındaki Recep Esenboğa için 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen çağrıya cevpa verdi. Kendisini tanıtıp, geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, aileden hastanın bilgilerini ve adresini alıp, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

HEM DUALARIMIZ, HEM İYİ DİLEKLERİMİZ SİZİNLEBakan Soylu, daha sonra komuta merkezindeki ana telsizden, tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Komuta merkezindeki ana telsizden sağlık çalışanlarına seslenen Bakan Soylu, "Şükranlarımızı sunmak için arkadaşlarımızla beraber sizi arayalım dedik. Allah razı olsun. Gayretiniz, samimiyetiniz, millete dokunuşunuz inanınız ki, hepimize moral vermektedir. Bizlere büyük güç vermektedir. Allah sabrınızı daim eylesin. İnşallah 2021 yılında bu musibetten hep birlikte kurtulacağız. Ama bilesiniz ki sağlık çalışanlarımızın bu gayret ve samimiyetini aziz milletimiz de gelecek nesillerimiz de hiçbir zaman unutmayacaktır. Hem dualarımız, hem de iyi dileklerimiz sizinle. Tüm ailelerinize selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu arada da rahmeti rahmana kavuşan, bu dönemde büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.Bu konuda da bu müsibetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza da hem acil şifalar, hem sağlık içinde afiyet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.Sağlık çalışanları da Bakan Soylu'ya telsizden sırasıyla teşekkür etti. Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geçti.Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

 


Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)
Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Cahit Özkan İlham Aliyev Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ryan Babel Vitor Hugo Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:44:39. #1.15#
title