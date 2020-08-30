Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başlaması ile ilgili, "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek.

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı
30.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:31

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başlaması ile ilgili, "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar" dedi.

Bakan Selçuk, yarın yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Paylaşımına bir okul bahçesinde Türk bayrağının yanında elinde ders zilinin olduğu bir fotoğrafını da ekleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. 'Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz' diye bundan mahrum etmek istemiyorum. Ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00'da bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle..."


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Kaynak: DHA

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