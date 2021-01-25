Bakan Selçuk öğrencilerle çevrimiçi ortamda türkü söyledi
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Bakan Selçuk öğrencilerle çevrimiçi ortamda türkü söyledi

25.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:55

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabük'te öğrencilerine gönüllü bağlama öğreten sınıf öğretmeninin çevrimiçi dersine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabük'te öğrencilerine gönüllü bağlama öğreten sınıf öğretmeninin çevrimiçi dersine katıldı.

Kentte 6 yıldır gönüllü bağlama dersi veren Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunda sınıf öğretmeni Halil Bulut, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında devam ettiği çevrimiçi eğitimlerine Bakan Selçuk da iştirak etti.

Bakan Selçuk, Bulut'un çevrimiçi dersine katılarak öğrencilerin bağlama eşliğinde seslendirdiği türküleri dinledi.

Türkülere eşlik de eden Bakan Selçuk, öğrencileri ve Bulut'u tebrik etti. Bulut da Bakan Selçuk'un severek dinlediği "Ela gözlerini sevdiğim dilber" türküsünü de icra etti.

Derslere giren öğrencilerden bazıları ve velileriyle de sohbet eden Bakan Selçuk, etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Selçuk, Halil Bulut'un bu işe gönlünü verdiğini belirterek öğrencilerin yüzlerinin gülümsemesini sağladığını belirtti.

Bulut'un, öğrencilerinin mutlu bir hayat yaşamaları, şahsiyetlerinin dolu dolu gelişmesi için onlara beceri öğrettiğini aktaran Selçuk, "Kültürümüzü çocuklarımıza tanıtıyorsunuz. Kendi değerlerimizi, hatıralarımızı, büyüklerimizi, atalarımızı anma fırsatı veriyorsunuz. O kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki teşekkürü hak ediyorsunuz. Ben emeklerinizden dolayı, bütün çocukların hayatına dokunduğunuz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocukların müzikle uğraşmasının çok istedikleri bir konu olduğundan bahseden Selçuk, Türkiye genelinde uygulanacak bir müzik projesinin hazırlıklarının da devam ettiğini ifade etti.

Halil Bulut da Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'a teşekkür etti.

AA ekibi, salgın nedeniyle bağlama derslerini haftada bir de olsa okula giderek öğrencileri ile çevrimiçi ortamda sürdüren sınıf öğretmeni Halil Bulut'un çalışmalarını haberleştirmişti.

Bulut, AA aracılığıyla çevrimiçi derslerinden birine katılması halinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da türkü söylemek istediğini iletmişti.

Bakan Selçuk öğrencilerle çevrimiçi ortamda türkü söyledi
Bakan Selçuk öğrencilerle çevrimiçi ortamda türkü söyledi
Bakan Selçuk öğrencilerle çevrimiçi ortamda türkü söyledi
Bakan Selçuk öğrencilerle çevrimiçi ortamda türkü söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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