Son dakika haberleri! Bakan Koca, Ordu'daki bir düğünde yaşanan koronavirüs olayını paylaştı Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'daki bir düğünde meydana gelen olayı, bilgi notu ile paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'daki bir düğünde meydana gelen olayı, bilgi notu ile paylaştı. Olayda, belirtileri olan bir kişinin kurallara uymaması sonucu 32 kişiye daha koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN KAYNAKLI VAKA SAYISI 32 Bakan Koca ayrıca, Ordu'da yaşanan olayın kendisine iletilen bilgi notunu da Twitter hesabından paylaştı. Notta şu ifadelere yer verildi: "Ordu'daki olayda bulaş ve karantina süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: İki aile düğün için İstanbul'dan birlikte hareket etmiş. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmuş. Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren, kurallara uyulmayan yemekli oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir.

Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit edilmiştir. Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır. Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32'ye ulaşmıştır. Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin karantinası kaldırılmıştır."

Kaynak: DHA