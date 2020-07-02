Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.
02.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:41
Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, "Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: İHA