Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan Hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, "Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA