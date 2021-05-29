Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nde yat yarışları etkinliğine katıldı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları etkinliğine katıldı.

Yarışlar öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, "Fetih bir başlangıç demek, kapıları açmak demek, gönüllere girmek demek. Yelken de yelken açmak; yeni ufuklara, yeni yolculuklara başlamak demek. O anlamda hakikaten anlamlı etkinlik." dedi.

Yarışa katılan sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, "Bu vesileyle yelken sporunda geldiğimiz aşama hepimiz açısından gurur verici. Özellikle bugün olimpiyat arifesinde olmamız, olimpiyat için aldığımız kotalar; 8 sporcumuzun 6 ayrı kategoride kota alması bir ilk. İnanıyorum ki her branşta olduğu gibi yelkende de sporcularımızla, tüm camiamızla daha büyük başarılara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un fethini de kutladıklarını kaydeden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu kutsal emanete millet olarak gençlerimizle en güçlü şekilde sahip çıkacağımızı ve kutsal emaneti birlikte daha yukarı taşıyacağımızı belirtmek istiyorum. Bize emanet olarak omzumuzda olmasına vesile olan başta Fatih Sultan Mehmet Han ve güzel askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Gerek gençlerle gerek sporcularla pek çok faaliyetin olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Pandemi şartlarında faaliyet var. Buna rağmen bir coşku var, bir heyecan var. Bu vesileyle etkinliklere katılan camiamız yetkililerini ve sporseverleri gönülden kutluyorum. Tabii İstanbul Boğazı'nda anlamlı bir etkinlikteyiz. Yat yarışları ve sporcularımızla bir aradayız, yelken camiasıyla bir aradayız. Federasyon başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. Hem sporun birleştiren ruhu ve tabii ki sporun her zamanki gibi evrensel mesajı, bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha hep birlikte verdiğimiz bir mesaj." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlarla ilgili bilgi veren Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise "60 yat yarışa katılıyor. Hem yat sınıfında hem de küçük sportsboat yarışları oluyor. Sporun ve İstanbul'un güzelliğini gözler önüne sermek istiyoruz. Bakanımızın aramızda olması bizler için onur kaynağı." diye konuştu.

İstanbul'un fethine değinen Akdurak, "Fethin 568. yılını kutluyoruz. Çağ kapatıp çağ açtık. Denizin de unsuru vardı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın azmi, vizyonunun yanı sıra denizciler olarak o unsuru gözler önüne sermek için yarış tertip ettik." şeklinde görüş belirtti.

Olimpiyatlarda 8 yelken sporcusunun yarışacak olmasına değinen Akdurak, "Bakanımızın olimpiyat konusunda muazzam desteğiyle 6 branş 8 sporcuya yola çıktık. Desteğe layık olarak madalya alarak dönmek en büyük amacımız inşallah müjdeli haberi veririz." dedi.

Büyükdere'den Bakan Kasapoğlu'nun başlattığı 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları, Dolmabahçe Sarayı önünde tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan