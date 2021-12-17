Son dakika... Bakan Gül: "Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik karar tarihi karardır"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre AK Parti Elazığ İl Başkanlığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında konuşma yaptı.
ELAZIĞ (AA) - Ak Parti Elazığ İl Başkanlığı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında konuşma yaptı. (2)