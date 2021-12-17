Son dakika... Bakan Gül: "Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik karar tarihi karardır" - Haberler
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Son dakika... Bakan Gül: "Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik karar tarihi karardır"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AK Parti Elazığ İl Başkanlığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında konuşma yaptı.

ELAZIĞ (AA) - Ak Parti Elazığ İl Başkanlığı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında konuşma yaptı. (2)

Son dakika... Bakan Gül: Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik karar tarihi karardır

Son dakika... Bakan Gül: Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik karar tarihi karardır

Son dakika... Bakan Gül: Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik karar tarihi karardır

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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