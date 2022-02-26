Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca ziyareti kapsamında ilk olarak Çatalca Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile bir araya gelen Bakan Yanık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlığın ardından AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'na geçen Yanık, vatandaşlarla ve esnafla da selamlaştı.