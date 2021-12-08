Son dakika haberleri! Bahçesinde ateş yakarken ormanlık alanda yangına neden oldu - Haberler
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Son dakika haberleri! Bahçesinde ateş yakarken ormanlık alanda yangına neden oldu

Son dakika haberleri! Bahçesinde ateş yakarken ormanlık alanda yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir kadın, bahçe temizliği için yaktığı ateş sonucu ormanlık alanda yangına neden oldu.

ÇAMAŞ, ORDU (İHA) - Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir kadın, bahçe temizliği için yaktığı ateş sonucu ormanlık alanda yangına neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Sakargeriş Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. isimli kadın, bahçesinde çöp temizliği yapmak için ateş yaktı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ateşten sıçrayan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu. Giderek büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Fatsa Orman İşletme Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yakınlardaki evlere de yaklaşan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından akşam saat 22.30'da söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ormanlık alanda zarar oluşurken, ateşi yakan D.K. isimli kadın Fatsa Orman İşletme Şefliğinin çalışması ile dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Son dakika haberleri! Bahçesinde ateş yakarken ormanlık alanda yangına neden oldu

Son dakika haberleri! Bahçesinde ateş yakarken ormanlık alanda yangına neden oldu

Son dakika haberleri! Bahçesinde ateş yakarken ormanlık alanda yangına neden oldu

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